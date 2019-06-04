Под Орлом сын из-за замечания до смерти забил отца

Вступил в силу приговор Свердловского райсуда.

Как сообщает Свердловский районный суд, местный житель был признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Жертвой преступника стал его собственный отец. В суде он отказался давать показания, поэтому там были оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия. Мужчина рассказал, что в ноябре 2018 года он пришел с работы домой в нетрезвом виде.

Отец сделал ему замечание по этому поводу. Вспыхнул словесный конфликт, который быстро перерос в избиение. Сын схватил деревянную палку и начал избивать ею отца. Старик упал на кресло и пытался укрыться от ударов руками.

Устав, сын отправился спать. Ночью он поднялся от запаха гари. По его словам, кресло, в котором находился его отец, загорелось. Возможно, пожилой человек закурил после избиения.

Сын рассвирепел и снова начал избивать старика. Бил до тех пор, пока тот не затих. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд учел активное способствование расследованию преступления и наличие малолетних детей у виновного.

В результате было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

ИА «Орелград»