Пьяный орловец жестоко расправился с братом

4.6.2019 | 10:22 Новости, Происшествия

31-летний мужчина погиб в своем доме

Жителя деревни Мелынь Мценского района задержали за убийство родного брата, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тело 31-летнего мужчины нашли в его доме 3 июня. В груди зияла рана от ножа. Оперативники начали искать убийцу и вскоре задержали 44-летнего брата погибшего.

Он сознался в содеянном. Убийца рассказал, что выпивал вместе с братом и в порыве ненависти ударил его ножом в грудь. Мужчина тут же скончался.

Следственный комитет ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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