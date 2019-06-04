В Орле заработная плата выросла только на бумаге

4.6.2019 | 15:58 Новости, Экономика

В Орле реальные доходы населения отстали от номинальных.

Информация о доходах жителей Орловской области обнародована на страницах ежемесячного бюллетеня о социально-экономическом развитии региона. Напомним, что он выпускается областными властями и публикуется на официальном портале правительства.

Согласно свежему выпуску в январе-марте 2019 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения составил 103,9 процента к январю-марту предыдущего года.

Среднемесячная заработная плата работников за отчетный период по сравнению с 2018 годом в Орловской области выросла на 5,3 процента. Однако речь идет только о номинальных доходах. С учетом инфляции в сопоставимых цифрах ситуация выглядит иначе.

Реальное содержание среднедушевых денежных доходов за январь-март 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года составило 98,6 процента. А реальная заработная плата за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 0,1 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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