«Дормаш» оставил рабочих без денег

Предприятие перестало выплачивать долги

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы от Орловской области Николай Земцов провел в Орле личный прием граждан.

К нему пришли рабочие ЗАО «Дормаш» и заявили, что в 2019 году предприятие перестало выплачивать долги по зарплате. На данный момент задолженность составляет 12 млн рублей.

Конкурсная управляющая по телефону сказала Земцову, что налоговая служба требует от «Дормаша» погасить налоговую задолженность. Поэтому выплаты зарплат пока невозможно.

Земцов заявил, что пожалуется на ситуацию в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу.

«Также на приеме обсуждались проблемы ЖКХ, земельные споры и перерасчет пенсий. По обращениям заявителей Николай Земцов сделал соответствующие депутатские запросы в контролирующие органы власти и взял ход разрешения проблем на контроль», — заявили в ЕР.

ИА «Орелград»