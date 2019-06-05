Ливенский прокурор засудил ГИБДД за машины без аптечек

Суд обязал оснастить машины ГИБДД медикаментами.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», подаче иска в суд предшествовала прокурорская проверка. Проверены же были служебные автомобили местного отдела ГИБДД. Оказалось, что в них «отсутствуют укладки для оказания первой медицинской помощи».

«Отсутствие укладок для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, считают сотрудники прокуратуры, может повлечь жертвы среди людей и иные тяжкие последствия и идет вразрез с государственной политикой по охране здоровья граждан, — пишет «УЕ». — В судебном заседании помощник прокурора А. Корнеев уточнил, что на ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» лежит обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Ливны и Ливенского района, следовательно, сотрудниками этого подразделения должна оказываться первичная медицинская помощь пострадавшим в ДТП в рамках имеющейся компетенции».

Впрочем, выяснилось, что самостоятельно решить подобный вопрос ГИБДД не может – нет прав юридического лица. Поэтому ответственность была возложена МО МВД России «Ливенский».

Суд обязал этот отдел укомплектовать служебные автомобили ГИБДД изделиями медицинского назначения и иными средствами до 1 марта 2020 года.

ИА «Орелград»