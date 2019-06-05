Орловцам предложат побороться за работу в обламдинистрации

5.6.2019 | 17:56 Новости, Политика

Губернатору вновь потребовались молодые кадры.

Глава Орловской области Андрей Клычков своим указом утвердил новые правила проведения регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины». Напомним, первое подобное мероприятие прошло в 2018 году. Впрочем, тогда многие связывали проведение конкурса с предстоящими выборами губернатора. Выборы прошли, а конкурс не умер. Но он будет проходить по новым правилам.

Организатором выступит администрация губернатора и правительства Орловской области. Календарный план будет размещен в системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Участниками могут стать граждане Российской Федерации, проживающие на территории нашего региона, в возрасте до 45 лет включительно, имеющие высшее образование.

В губернаторском указе, кстати, подчеркнуто, что участие в региональном конкурсе является бесплатным. Чтобы заявиться на него, потребуется заполнить анкету на указанном выше портале. Участников ожидают несколько конкурсных процедур: представление видеоролика и прохождение заочного тестирования в режиме онлайн, «направленного на выявление общего уровня подготовки», рассмотрение практических вопросов, представление индивидуального проекта и представление командного проекта.

Впрочем, к четвертой конкурсной процедуре, то есть в финал, будут допущены лишь 5 участников. Каждой проектной команде будет назначен наставник-модератор. Победителям выдадут дипломы. Финалисты по решению губернатора могут быть включены в резерв управленческих кадров Орловской области «при условии соответствия установленным квалификационным требованиям».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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