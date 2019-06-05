Под Орлом передача теплосетей в концессию началась со скандала

УФАС проверила законность действий местных чиновников.

Управление ФАС России по Орловской области вынесло решение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении властей Орловского района. Причиной для разбирательства послужила жалоба, поступившая от компании «Водсервис Пахомовский».

Ранее чиновники объявили о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. Всего было два лота – объекты централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения в поселке городского типа Знаменка, населенных пунктах Добрый, Салтыки, Спасское и других.

Задаток для участия в конкурсе по каждому лоту составил 5 миллионов рублей. Это и не понравилось заявителю, который посчитал указанную сумму необоснованно завышенной. В этом усматривались признаки ограничения конкуренции – не каждый потенциальный участник может выложить такой задаток.

УФАС потребовало объяснения. Представители администрации района пояснили свою позицию. Балансовая стоимость объектов, планируемых к передаче в концессию, составляет около 7,5 миллиона рублей. По сравнению с этой суммой сумма задатка действительно кажется очень высокой.

Но чиновники напомнили о высокой степени риска и высокой ответственности, поскольку речь идет о теплоснабжении примерно 20 тысяч жителей района. Кроме того, законодательством четко не установлен порядок определения задатка при проведении концессионного конкурса. Поэтому организатор вправе сам его определить.

Кстати, задаток не возвращается победителю конкурса в том случае, если он откажется подписать концессионное соглашение. В результате УФАС признало жалобу необоснованной и разрешило довести конкурс до конца – ранее процедура была приостановлена.

ИА «Орелград»