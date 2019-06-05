При Клычкове в обладминистрации в 4 раза вырос расход бумаги

Аудиторы вскрыли нелепые нарушения в областной администрации.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала данные об итогах проверки закупок товаров, работ и услуг для социальных нужд. Аудит коснулся областного департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства. Были проверены закупки на сумму 32,2 млн рублей, произведенные в 2018 году. Объем нарушений превысил 8,9 миллиона.

Из них неэффективные расходы составили 1,26 миллиона рублей. Остальное — нарушения действующего законодательства Российской Федерации, исчисляемые в денежном эквиваленте. В КСП привели такой пример: департамент закупил бумагу для офисной техники ценой 1,377 миллиона рублей – всего 6800 пачек.

Среднесписочная численность сотрудников департамента составляет 49 человек. Аудиторы подсчитали, что в среднем на одного работника было закуплено по 138,7 пачки. Это гораздо выше нормы, утвержденной для департамента еще в 2016 году. Она составляет 36 пачек офисной бумаги на одного сотрудника в год. Поэтому излишние расходы бюджетных средств только по одному этому контракту составили 1,02 миллиона рублей. Аналогично была закуплена оргтехника, картриджи и канцтовары.

«Часть закупленного товара (компьютеры, МФУ, канцтовары, тонеры, др.) на общую сумму 5,526 миллиона рублей была передана через Казну подведомственным казенным учреждениям, как излишнее, неиспользуемое имущество, — подчеркнули в КСП. — Соответственно, в 2018 году департамент планировал средства на закупку для собственных нужд сверх суммы, необходимой для обеспечения деятельности органов исполнительной власти… Необходимо отметить, что на департамент полномочия на осуществление закупок для подведомственных учреждений не возлагались».

Материалы контрольного мероприятия направлены председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому и в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»