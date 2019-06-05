В Ливнах сгорела квартира. Ее хозяин сидит в изоляторе

Никто не пострадал.

В Ливнах случился пожар в квартире мужчины, который находится в изоляторе временного содержания. При возгорании никто не пострадал, однако огонь повредил окна двух квартир этажами выше.

Детали происшествия рассказало издание «Уездный город Ливны». Тревогу забили соседи — они проснулись рано утром 5 июня и увидели дым из квартиры на третьем этаже. Вскоре на тушение прибыли расчеты МЧС.

Хозяин жилища сидит в ИВС с 30 мая. По словам соседей, он никогда не закрывал дверь — она подпиралась кирпичом. От воды, электричества и газа квартира отключена, так что основная версия случившегося — поджог.

ИА «Орелград»