В Орловской области осветят 131 км дорог

5.6.2019 | 16:30 Новости, Общество

Правительство разработало региональный план освещения.

Соответствующее распоряжение издал исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Николай Злобин. Он утвердил перечень объектов строительства линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2019-2024 годы.

Как следует из документа, перечень утвержден не только для повышения уровня безопасности движения, но и «в целях эффективного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области».

Всего в список включено 26 объектов. Общая протяженность дорог, на освещение которых планируется выделить бюджетные средства, составит 131,5 километра. План утвержден по годам. Например, в 2019 году линии искусственного электроосвещения должны быть установлены лишь на трех объектах.

В план попали автодороги «Новосиль — Корсаково — Орлик» (протяженность линии освещения составит 10 400 километра) в Новосильском и Корсаковском районах, «Орел — Гать — Лаврово — Редькино» (3 117 километра) в Орловском районе и «Кромы — Глинки» (3 900 километра) в Кромском районе.

Казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» поручено обеспечить проектирование и строительство объектов в соответствии с утвержденным перечнем.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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