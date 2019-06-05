В Орловской области зафиксировано 644 нападения кровососов

Количество пострадавших от укусов клещей продолжает расти.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, число пострадавших от укусов клещей в нашем регионе неуклонно растет. Уровень обращаемости граждан за медицинской помощью пока не выходит за рамки средних многолетних значений. Однако данные мониторинга все равно пугают.

Так, в текущем году к медикам с жалобами на укусы эктопаразитов обратилось уже 644 человека. Среди пострадавших имеется и 204 ребенка. Реальный масштаб атаки кровососов наверняка больше. Ведь далеко не каждый обращается в медучреждения, многие самостоятельно снимают с себя клещей.

К счастью, пока в Орловской области не регистрировались факты заболеваний, передающихся с укусом клещей. При этом уровень носителей инфекции достаточно высок. Результаты лабораторных исследований показали, что почти 13 процентов клещей, снятых с людей в Орловской области в текущем сезоне, инфицировано боррелиями.

ИА «Орелград»