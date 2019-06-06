В Орле запустили посвященный ЕГЭ флешмоб

Акцию проводят общественные наблюдатели Орловской области.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), Орловская область присоединилась к участию во всероссийской акции #ОНЕГЭ2019. Ее проводят общественные наблюдатели региона.

«Участвуй с нами в общероссийском флешмобе #ОН2019! — Говорится в их обращении. — Перед началом или после экзамена ГИА-19 сделай селфи перед пунктом проведения экзамена (ППЭ) и опубликуй в социальных сетях с хештегом #ОН2019».

По мнению участников акции, позитивное настроение необходимо не только участникам и организаторам экзаменов, но и… наблюдателям!

«Долой хмурые, строгие лица! Больше позитива и улыбок! Присоединяйтесь! Именно так поступают общественные наблюдатели Орловской области», — призывают они.

Тем временем, в Орловской области ЕГЭ идет по графику. Накануне в регионе прошли экзамены по выбору: физике и иностранным языкам. В ОРЦОКО сообщили, что интерес к инженерным специальностям проявили 654 одиннадцатиклассника, экзамен по английскому языку выбрали 288 выпускников, по французскому языку – 5 одиннадцатиклассников, по немецкому языку – 6.

«Экзамен состоялся в 9 ППЭ на базе образовательных организаций и в 2 ППЭ на дому. Технологии печати экзаменационных материалов и сканирования прошли в штатном режиме», — заверили в Центре.

ИА «Орелград»