В Орловской области массово оштрафовали чиновников

6.6.2019 | 13:17 Новости, Политика

Главы сельских поселений «забыли» о существовании интернета.

Прокуратура Орловского района отметилась массовыми наказаниями. Так, на глав сразу 17 сельских поселений были заведены административные дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ. Общая сумма назначенных им штрафов составила 51 тысячу рублей.

«Кроме того, главам поселений прокуратурой района внесены представления об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которых 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре Орловской области.

В ведомстве уточнили, что наказание чиновники понесли за то, что не исполнили требования закона. Их уличили в нарушении правил доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

Так, на официальных сайтах администраций должны публиковаться актуальные сведения о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Прокурорская проверка показала, что на сайтах администраций 17 сельских поселений Орловского района такая информация размещена не была.

Она появилась на порталах только после того, как чиновникам выписали штрафы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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