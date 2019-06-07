Эксперты установили, чем отравлена орловская земля

7.6.2019 | 11:53 Новости, Общество

В Орловской области в почве обнаружены тяжелые металлы.

Как сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, в почве некоторых земельных участков региона обнаружены тяжелые металлы. Это стало известно по результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами химико-токсикологического отдела.

Всего с начала 2019 года было проведено 329 исследований проб почвы, отобранной в разных районах Орловской области. Работы проводились в рамках государственного задания.

«По итогам проведенных экспертиз в 94 образцах обнаружено превышение предельно допустимой концентрации подвижных форм тяжелых металлов, — сообщили в Орловской лаборатории ЦНМВЛ. — Так, в Мценском районе были выявлены подвижные формы марганца, в Ливенском районе — никеля, марганца, мышьяка и бенз(а)пирена, в Болховском районе – цезия-137».

Эксперты пояснили, что перечисленные химические загрязнители относятся к 1-3 классу опасности, то есть «оказывают наиболее пагубное влияние на состояние окружающей среды».
Результаты исследований буже направлены в управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия соответствующих мер.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования