Наработал и уехал. Департамент Урсу обвинили в нарушениях на 25 млн рублей

Аудиту подвергся департамент информационных технологий.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате региона, проверка была проведена по поручению Орловского облсовета народных депутатов. Аудиторы проанализировали эффективность расходования средств, выделенных на реализацию государственной программы «Развитие информационного общества» за 2018 год.

Объектами контрольного мероприятия стали департамент информационных технологий Орловской области и МФЦ. Объем проверенных средств составил 176,681 миллиона рублей.

В результате было вскрыто нарушение департаментом порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания. Речь идет о расчете объема субсидии, выделенной МФЦ.

Нарушение правил ведения бухгалтерского учета потянуло почти на 24,7 миллиона рублей. Это стоимость оборудования, приобретенного в 2018 году, но не отраженного в учете и отчетности департамента информационных технологий.

Также было вскрыто неэффективное расходование бюджетных средств МФЦ. В частности, 326,8 тысячи рублей были потрачены на доплаты до МРОТ без учета стимулирующих выплат, что не соответствует нормам Трудового кодекса РФ.

Еще 119 тысяч рублей заплатили по гражданско-правовому договору за работу, выполненную не в полном объеме «в связи с приостановкой регистрации сервисов МВД России».

Копия отчета о проверке направлена в прокуратуру Орловской области.

О приезде Юрия Урсу в Орловскую область стало известно в ноябре 2017 года. Сначала он занял пост советника Андрея Клычкова, который на тот момент был врио губернатора. Урсу — член московского горкома КПРФ и до приезда на Орловщину был помощником Клычкова в Мосгордуме.

В феврале 2018 года Клычков создал департамент информационных технологий и назначил его руководителем Урсу. Молодой чиновник стал членом областного правительства. До этого он успел «прославиться» созданием портала «Обращаем внимание». Проект Клычкова и Урсу должен был наладить общение властей и населения, но долгое время пролежал «мертвым» и так и не заработал на полную мощь.

Спустя год Урсу покинул Орловскую область. В правительстве региона сообщили, что чиновнику предложили должность в Минкомсвязи. Его сменил Александр Пилипенко — сотрудник ОГУ им. И.С. Тургенева, сын ректора вуза Ольги Пилипенко.

ИА «Орелград»