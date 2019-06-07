Назначена дата выпускных вечеров в Орле

Администрация Орла распорядилась провести их в один день.

Глава администрации Орла Александр Муромский издал постановление о проведении выпускных вечеров в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. Согласно документу, торжественные мероприятия по традиции пройдут в городских школах в один день — 25 июня. Они должны начаться не позднее 22 часов.

На директоров школ Муромский возложил личную ответственность за организованное проведение выпускных вечеров, «сохранность жизни и здоровья выпускников, педагогических работников и иных участников».

В состояние повышенной готовности будут приведены и полицейские. Так, мэрия попросила УМВД по городу Орлу взять под особый контроль площадь Ленина, Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, сквер Гуртьева, парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик в районе Дворянского гнезда, а также зону отдыха Медведевского леса по улице Рощинской.

Дополнительные наряды будут дежурить там в период с 15 часов 25 июня до 8 часов 26 июня 2019 года. УМВД России по Орловской области рекомендовано «обеспечить безопасное движение автотранспорта в местах проведения выпускных вечеров и коллективного отдыха школьников».

ИА «Орелград»