Орлу пообещали отключать горячую воду раз в два года

Рано или поздно это позволят новые технологии

В обозримом будущем горячую воду в Орле и других регионах России будут отключать раз в два года. Об этом сказал замглавы Минстроя Максим Егоров.

Он заявил, что отключать горячую воду все равно придется, но новые технологии позволят сократить срок. Уже сейчас в некоторых регионах России и отдельных районах Москвы воду отключают раз в два года.

«Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два-три дня, все работы невозможно сделать. Однако все зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе, — сказал замминистра «Интерфаксу». — Мы надеемся, что сроки сократятся, и мы будем делать отключение раз в несколько лет».

Напомним, в Орле отключают горячую воду дважды в год – в мае и августе. Коммунальщики проводят гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы выявить слабые места и устранить их.

Во время майских испытаний в Орле забили «коммунальные фонтаны». Один из них достиг высоты седьмого этажа.

ИА «Орелград»