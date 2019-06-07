Орлу пообещали отключать горячую воду раз в два года

7.6.2019 | 13:26 ЖКХ, Новости

Рано или поздно это позволят новые технологии

В обозримом будущем горячую воду в Орле и других регионах России будут отключать раз в два года. Об этом сказал замглавы Минстроя Максим Егоров.

Он заявил, что отключать горячую воду все равно придется, но новые технологии позволят сократить срок. Уже сейчас в некоторых регионах России и отдельных районах Москвы воду отключают раз в два года.

«Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два-три дня, все работы невозможно сделать. Однако все зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе, — сказал замминистра «Интерфаксу». — Мы надеемся, что сроки сократятся, и мы будем делать отключение раз в несколько лет».

  • Напомним, в Орле отключают горячую воду дважды в год – в мае и августе. Коммунальщики проводят гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы выявить слабые места и устранить их.
  • Во время майских испытаний в Орле забили «коммунальные фонтаны». Один из них достиг высоты седьмого этажа.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования