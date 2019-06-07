«РАДИО ENERGY» готовит провокационное шоу. В орловском эфире — уже в пятницу!

7.6.2019 | 10:16 Новости, Общество

«Морозова ХЗ-шоу» — проект с таким названием совсем скоро выйдет в эфир на «РАДИО ENERGY». На днях радиостанция озвучила дату и время старта проекта: 7 июня, 19.00.

«Есть люди, которые любят есть. Есть люди, которые любят танцевать. А есть те, кто любит задавать таким людям вопросы. И не боится услышать в ответ самую шокирующую правду» — говорится в релизе «РАДИО ENERGY».

«Шокирующую правду» не боится выслушать Юлия Морозова, хорошо известная по Black2White «Шоу с Чёрным Перцем». Эксцентричная звездная ведущая признается, что ей «надоело вставать по утрам, но очень хочется работать». Так что теперь каждый будний вечер в гости к Морозовой будут приходить известные неординарные личности, на которых обрушатся нокаутирующие вопросы и которые будут парировать удары бессовестно откровенными ответами. Новое развлекательно-познавательное шоу на «РАДИО ENERGY» — это еще и потрясающие открытия, невероятные новости, много юмора и музыки.

Двухчасовой авторский проект «Морозова Хочет Знать», настолько непредсказуемом, что сокращённое хулиганское название — «Морозова ХЗ-шоу» — характеризует его как нельзя лучше.

Проект на «РАДИО ENERGY Орел» на частоте 101.4 FM будет выходить в эфир по будням, с 19.00 до 21.00. 

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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