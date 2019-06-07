Редких орловских животных незаконно лишили защиты

За животный мир вступилась прокуратура.

В Орле суд удовлетворил административное исковое заявление Орловского природоохранного межрайонного прокурора к чиновникам региональной администрации. Департамент контрольной и надзорной деятельности обязали «обеспечить проведение установленных законодательством мероприятий по ведению Красной книги Орловской области».

Как пояснили в прокуратуре региона, ранее функции по ведению и актуализации Красной книги принадлежали управлению экологической безопасности и природопользования. Затем губернатор Андрей Клычков провел реформу структуры областной администрации. Теперь эти полномочия возложены на департамент контрольной и надзорной деятельности.

Впрочем, как показала прокурорская проверка, а затем и судебное разбирательство, чиновники обоих ведомств «ненадлежащим образом реализовывали полномочия по ведению Красной книги Орловской области».

Сообщается, что в нарушение законодательства не была издана новая редакция этой книги, не был утвержден перечень объектов животного и растительного мира, которых в нее должны были включить.

Примечательно, что дело могло и не дойти до суда. Природоохранный прокурор вносил в адрес руководителя Орелоблэконадзора представление об устранении нарушений, однако» меры к фактическому устранению нарушений приняты не были».

Решение суда уже вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует, чтобы чиновники его исполнили.

ИА «Орелград»