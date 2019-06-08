Орловские школьники стали лучше говорить по-русски

В регионе подвели итоги первого обязательного экзамена по ОГЭ.

Государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты первого обязательного экзамена по русскому языку, который состоялся 28 мая 2019 года. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования.

Речь идет об экзамене, который сдавали девятиклассники. Протоколы с результатами уже направлены в школы. В целом экзамен по русскому языку в Орловской области сдавали 6695 девятиклассников.

Количество выпускников, получивших хорошие и отличные результаты, составило 72 процента от общего числа сдававших. В 2018 году показатель составлял 66,6 процента.

Организаторы отмечают, что уменьшился процент выпускников, получивших неудовлетворительный результат на экзамене — с 3,17 процента в 2018 году до 0,99 процента в 2019-м.

«Увеличилось количество высокомотивированных девятиклассников, которые составят основу для классов углубленного изучения предмета, — говорит председатель региональной предметной комиссии по русскому языку Маргарита Цыганкова. — Региональная система образования получила импульс к дальнейшему развитию: мы имеем результаты, которые оправданы, видим динамику».

Кстати, 6 июня девятиклассники сдали второй обязательный экзамен — математику.

ИА «Орелград»