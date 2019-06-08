Орловские журналисты поддержали задержанного коллегу Ивана Голунова

8.6.2019 | 14:56 Важное, Новости, Общество

Одиночные пикеты прошли у здания УМВД

Орловские журналисты Артем Прохоров и Владимир Панфилов 8 июня устроили одиночные пикеты в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова, задержанного два дня назад в Москве.

Прохоров и Панфилов вышли к зданию УМВД по Орловской области с плакатом «Руки прочь от журналистики!» и потребовали освободить Голунова.

  • Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Полиция предъявила ему обвинение в покушении на сбыт наркотиков. По словам журналиста, найденный при нем сверток с неизвестным веществом ему не принадлежит.
  • Накануне московский главк МВД распространил фотографии нарколаборатории с заявлением, что снимки были сделаны дома у Голунова. Позже ведомство уточнило, что квартира журналиста — только на одной фотографии.
  • Журналист пожаловался на избиение в отделе полиции. Сегодня ему стало плохо, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребра. После препирательств с адвокатами следствие разрешило отправить Голунова в больницу.

ИА «Орелград»

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