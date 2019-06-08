Стало известно, на каких пляжах Орловской области можно купаться

Роспотребнадзор опубликовал список официальных мест отдыха.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало оперативные данные мониторинга за готовностью зон отдыха к эксплуатации. Речь идет о пляжах. Напомним, что их работа возможна только при наличии разрешений компетентных органов. Одним из них является Роспотребнадзор, специалисты которого регулярно проводят санитарно-эпидемиологические экспертизы.

Они в лабораторных условиях контролируют качество воды и песка. По данным на 6 июня 2019 года региональным управлением Роспотребнадзора выданы санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии требованиям санитарных правил следующих зон рекреации:

— городской пляж города Ливны на реке Сосна;

— городской пляж на реке Зуша в городе Мценске;

— муниципальный пляж на пруду «Новый Беленький» Малоархангельского района;

— пляж на пруду «Сенькин» Дмитровского района;

— место для отдыха детей на пруду поселка Зеленый Шум на территории лагеря «Мечта»;

— муниципальный пляж на водохранилище реки Липовец деревни Юдинка Покровского района;

— муниципальный пляж «Высокий берег» на Михайловском водохранилище;

— пляж на Пенькозаводском пруду Троснянского района;

— муниципальный пляж в деревне Большое Сотниково Урицкого района.

В управлении Роспотребнадзора добавили, что мониторинг качества воды открытых водоемов организован в 51 точке, в том числе в зонах массового отдыха и купания.

ИА «Орелград»