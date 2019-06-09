Новый закон о животных не скажется на орловской экономике

9.6.2019 | 12:31 Новости, Общество

Областные парламентарии в первом чтении одобрили «ветеринарный» законопроект.

Речь идет о законе «Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными», который в первом чтении был одобрен депутатами облсовета. Как следует из пояснительной записки, его реализация не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области.

Проектом закона закрепляются полномочия за органами государственной власти в сферах ветеринарии и обращения с животными. Облсовету народных депутатов по традиции даны законодательные функции – нардепы должны не только принимать законы, но и следить за тем, работают ли они на практике.

Правительство Орловской области получит полномочия на принятие решения об изъятии животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней, на утверждение государственных программ в сфере ветеринарии, а также на установление порядка работы приютов для животных и норм содержания в них.

Остальные функции останутся у областной ветеринарной службы. Именно она должна заниматься профилактической работой и ликвидацией опасных заболеваний животных.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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