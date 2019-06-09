Орловец получил 9 месяцев «строгача» за 11 граммов «гербария»

Жителя Орловской области сурово наказали за каннабис.

Житель Новодеревеньковского района приговором суда получил 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его признали виновным в том, что он незаконно приобрел марихуану. При обыске у него было изъято 11 граммов наркотического средства. Торговать им преступник не собирался, хранил для личного употребления.

Однако при вынесении приговора суд учел то, что мужчина ранее уже был судим. Кроме того, 11 граммов наркотического средства являются значительным размером с точки зрения закона.

ИА «Орелград»