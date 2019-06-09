Орловская область потратила на 0,5 млрд рублей больше, чем получила

Бездефицитный бюджет 2019 года пока выходит дефицитным.

Доходы бюджета Орловской области по итогам первого квартала 2019 года составили 6,344 миллиарда рублей, что на 120,6 миллионов рублей меньше уровня 2018 года. Такие данные содержатся в финансовом отчете регионального правительства, учитывающем показатели первых трех месяцев текущего года.

Напомним, что бюджет региона на 2019 год был принят без дефицита. Это означает, что расходы должны быть равны доходам. Однако пока Орловская область не может похвастать достижением такого результата. Расходы региона за первый квартал составили 6,828 миллиарда рублей, что на 0,7 процента выше прошлогоднего уровня.

Таким образом, дефицит областного бюджета за первый отчетный период года составил 483,9 миллиона рублей. Как отмечено в отчете, источником финансирования дефицита являются, в основном, остатки средств на 1 января 2019 года.

Примечательно, что почти по всем видам налогов в регионе отмечен рост поступлений. Дефицит сложился потому, что федеральный бюджет стал давать меньше денег Орлу, чем в предыдущие годы.

ИА «Орелград»