Орловские чиновники «забыли» дать инвалиду лекарства

Память чиновникам восстановил только суд.

В Мценском районе удовлетворены исковые требования прокурора об обязании обеспечить инвалида необходимым льготным лекарством. Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Проверка была проведена по жалобе местной жительницы.

Ее возмутило поведение чиновников и медиков. Женщина является инвалидом. Она по закону имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами за счет федерального бюджета.

Однако про нее буквально забыли. Как пояснили в прокуратуре региона, при формировании заявок на первое полугодие 2019 года «потребность в обеспечении инвалида необходимым лекарственным препаратом в заявке БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» учтена не была».

Восстановить справедливость оказалось непросто. Исправлять ошибку добровольно никто не стал. Прокурору пришлось обратиться в суд с иском к областному департаменту здравоохранения.

Требования были удовлетворены. Чиновников облздрава обязали обеспечить женщину необходимым лекарственным препаратом. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу. Судя по сложившейся годами практике, департамент обжалует его в апелляционной инстанции, и чиновники еще некоторое время повоюют с инвалидом.

ИА «Орелград»