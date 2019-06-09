Орловский бизнес вложил в себя 7,1 млрд рублей

9.6.2019 | 14:33 Новости, Экономика

Озвучены данные об инвестировании в основной капитал.

В Орловской области на развитие экономики и социальной сферы, по предварительным данным, в январе-марте 2019 года организациями и предприятиями всех форм собственности было использовано 7,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал.

Такие сведения приводит Орелстат. В учреждении отмечают, что в сопоставимых ценах данный показатель на 12,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Наибольший объем инвестиций – более 2,9 миллиарда рублей – вложен в машины, оборудование и транспортные средства. Чуть более одного миллиарда рублей инвестировано в нежилые здания и сооружения. В объекты интеллектуальной собственности орловский бизнес вложил 11,9 миллиона рублей.

Добавим, что в общем объеме инвестиций доля собственных средств предприятий и организаций составила 53,5 процента. Остальное – это сторонние средства, в том числе кредиты банков и деньги населения, привлеченные для долевого строительства жилья.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования