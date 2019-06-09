Орловский бизнес вложил в себя 7,1 млрд рублей

Озвучены данные об инвестировании в основной капитал.

В Орловской области на развитие экономики и социальной сферы, по предварительным данным, в январе-марте 2019 года организациями и предприятиями всех форм собственности было использовано 7,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал.

Такие сведения приводит Орелстат. В учреждении отмечают, что в сопоставимых ценах данный показатель на 12,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Наибольший объем инвестиций – более 2,9 миллиарда рублей – вложен в машины, оборудование и транспортные средства. Чуть более одного миллиарда рублей инвестировано в нежилые здания и сооружения. В объекты интеллектуальной собственности орловский бизнес вложил 11,9 миллиона рублей.

Добавим, что в общем объеме инвестиций доля собственных средств предприятий и организаций составила 53,5 процента. Остальное – это сторонние средства, в том числе кредиты банков и деньги населения, привлеченные для долевого строительства жилья.

ИА «Орелград»