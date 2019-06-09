Стало известно, сколько орловцам будут платить за изъятых животных

Расценки за изъятие свиней и птицы будут устанавливать по новым правилам.

В Орловской области не будет четких расценок на так называемое отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства. Напомним, к таким мерам власти прибегают в случае обнаружения опасных заболеваний. Например, при вспышке африканской чумы свиней у предприятий и граждан изымают, а затем уничтожают «хрюшек». Владельцы обязаны сдать и всю продукцию из свинины.

Аналогичные жесткие меры применяются при обнаружении птичьего гриппа птиц. Все это актуально для нашего региона. В последние годы в Орловской области неоднократно регистрировались АЧС и птичий грипп. Владельцам положена бюджетная компенсация.

Согласно новому постановлению правительства Орловской области, ее размер будет расчетным. Он определяется управлением ветеринарии Орловской области на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены.

В остальных случаях размер ущерба определяется на основании рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства. Для этого властями будут использоваться сведения Орелстата.

Если же и таковых вдруг не окажется, предусмотрен третий вариант, который представляется наиболее справедливым. При нем размер ущерба определяется на основании рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства.

Как следует из постановления правительства, документ принят для «урегулирования механизма выплаты единовременной денежной компенсации на возмещение ущерба гражданам и юридическим лицам при возникновении и ликвидации очагов особо опасных болезней животных в Орловской области».

ИА «Орелград»