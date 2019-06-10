КСП заподозрила сговор при закупке для облдепартамента

Признаки ограничения конкуренция вскрыли областные аудиторы.

Речь идет о закупках по сопровождению и доработке программных комплексов. В 2018 году на общую сумму 2,9 миллиона рублей их провели сотрудники областного департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства.

Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты Орловской области, департамент нарушил условия реализации контракта с ценой 1,395 миллиона рублей, осуществив оплату услуг некоего ООО «КБ АСП» до фактической приемки. По мнению аудиторов, это указывает на необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 465 тысяч рублей.

«При том, что автоматизированную систему обслуживает и модернизирует ООО «КБ АСП», департамент осуществил в 2018 году дополнительно две закупки на доработку автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», — говорится в отчете КСП.

Один контракт был заключен 26 ноября 2018 года (цена – 1,116 миллиона рублей) с индивидуальным предпринимателем Савельевой, другой (цена 398 тысяч рублей) — 22 июня 2018 года с ООО «ХТИ».

«Детализация фактически выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению автоматизированной системы АС «АСП» отсутствует, что не позволяет произвести достоверную оценку объемов фактически выполненных работ (оказанных услуг) на общую сумму 2,511 миллиона рублей, — к такому выводу пришли в КСП. — При этом оплата на основании максимальной стоимости набора услуг (работ) не в полной мере обеспечивает эффективное расходование бюджетных средств».

Также сообщается, что указанные закупки имеют признаки ограничения конкуренции, что влияет на эффективность размещения заказа. Вывод проверки подтверждает низкая экономия бюджетных средств при проведении процедур закупок – 0,2 процента.

«Необходимо отметить, что все участники закупок (ООО «КБ АСП», ИП Савельев, ООО «ХТИ») зарегистрированы в городе Тула», — добавили в КСП.

Материалы контрольного мероприятия уже направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»