Орловского ИП подвел «Меркурий»

Уклонение от работы с госсистемой обернулось административным делом.

Индивидуальный предприниматель из Ливенского района попал под административное преследование из-за того, что не захотел или не смог справиться с системой «Меркурий». Напомним, это федеральная государственная информационная система, которая обязательна к применению всеми, кто имеет отношение к обороту животноводческой продукции.

При помощи этой системы, теоретически, покупатель колбасы в магазине может отследить, когда родился и где поросенок, из которого изготовлен продукт. В данном случае ИП, который занимается продажей мяса, обвинили в нарушении законодательства в сфере ветеринарии.

«При мониторинге ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме в ФГИС «Меркурий» установлены факты несвоевременного гашения входящих ветеринарных сопроводительных документов, — сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора. — Кроме того, в торговой точке предпринимателя была выявлена продукция (набор для бульона куриный) с нарушенной целостностью упаковки».

Дело на предпринимателя завели по ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Небезопасная продукция снята с реализации.

ИА «Орелград»