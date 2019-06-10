Под Орлом утонул 17-летний школьник

Следствие выясняет обстоятельства его смерти

Следственный комитет по Орловской области проверяет гибель 17-летнего подростка в Ливенском районе, сообщили в ведомстве. Мальчик утонул в реке во время купания.

Криминалисты не нашли повреждений на теле мальчика. Следователи опросили свидетелей и очевидцев и назначили экспертизу.

«Кроме этого установлено, что семья погибшего ребенка на профилактических учетах в УМВД, а также в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации района не состоит, — рассказали в СК. — Следователям в ходе доследственной проверки предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей».

ИА «Орелград»