Под Орлом утонул 17-летний школьник

10.6.2019 | 14:50 Новости, Происшествия

Следствие выясняет обстоятельства его смерти

Следственный комитет по Орловской области проверяет гибель 17-летнего подростка в Ливенском районе, сообщили в ведомстве. Мальчик утонул в реке во время купания.

Криминалисты не нашли повреждений на теле мальчика. Следователи опросили свидетелей и очевидцев и назначили экспертизу.

«Кроме этого установлено, что семья погибшего ребенка на профилактических учетах в УМВД, а также в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации района не состоит, — рассказали в СК. — Следователям в ходе доследственной проверки предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей».

ИА «Орелград»

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