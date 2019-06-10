Полиция наказала орловчанку за Louis Vuitton

Женщина наказана за незаконное использование чужого товарного знака.

Административное дело было рассмотрено судом Верховского района. Перед ним предстала женщина, работающая продавцом в одном из местных магазинов. В апреле 2019 года в торговую точку зашел сотрудник отдела полиции.

Нарушение закона он выявил, осматривая выставленные на продажу мужские ремни. Как сообщили в суде Верховского района, на одном из ремней стоял фирменный торговый знак «LV» (Louis Vuitton). Оказалось, что разрешения от всемирно известной фирмы на торговлю у продавца не было.

На женщину завели дело по ч.1 ст.14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Было установлено, что она «незаконно использовала чужой товарный знак», чем причинила правообладателю ущерб в размере 34 тысячи рублей.

«Факт совершения административного правонарушения и виновность нашли свое подтверждение собранными по делу относимыми и допустимыми доказательствами, — подчеркнули в суде.

Женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей с конфискацией «мужского ремня, явившегося предметом административного правонарушения». Постановление судьи в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»