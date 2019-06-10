У орловских осужденных анонимно взяли кровь

10.6.2019 | 12:16 Новости, Общество

Более 200 заключенных прошли тестирование за решеткой.

Как сообщили в управлении ФСИН России по Орловской области, речь идет о ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Она прошла в исправительной колонии №5 общего режима, которая расположена в Урицком районе.

Ее провели сотрудники БУЗ «Орловский центр СПИД» в рамках соглашения с региональным УФСИН. Акция была бесплатной. На условиях анонимности осужденным было предложено сдать кровь для проверки на ВИЧ.

«Желание пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию выразили более 200 осужденных, — сообщили в управлении ФСИН. — Также все участники акции получили дотестовую и послетестовую консультацию».

В ведомстве отмечают, что в режимных учреждениях области регулярно проходят подобные профилактические мероприятия. Сотрудники БУЗ «Орловский центр СПИД» читают лекции и демонстрируют видеопрезентации по профилактике ВИЧ-инфекции для осужденных.

«Во всех учреждениях оформлены тематические выставки, распространены памятки, брошюры и листовки», — добавили в УФСИН.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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