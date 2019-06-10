Виновник ДТП под Орлом отделался минимальным наказанием

10.6.2019 | 12:45 Новости, Общество

Суд рассмотрел дело об аварии с потерпевшей женщиной.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда, рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении виновника ДТП.

Авария произошла 8 декабря 2018 года около 14 часов на 73 км автодороги Орел-Тамбов. Подсудимый находился за рулем автомобиля «Митсубиси Аутлендер».

Он двигался в сторону Орла. Водитель превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка врезалась в опору искусственного освещения, а затем опрокинулась в правый по ходу движения кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля получила травмы, которые «повлекли за собой причинение вреда здоровью средней тяжести». Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Потерпевшая в судебном заседании просила не наказывать его строго и заявила, что «в настоящее время она чувствует себя хорошо».

В результате суд определил минимальный размер штрафа, предусмотренный санкцией части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, то есть 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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