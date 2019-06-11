Кран на «Дружбе» готов к работе

11.6.2019 | 16:07 Новости, Общество

Через два дня Ростехнадзор должен дать разрешение на его использование

«Региональные газораспределительные сети» (РГС) завершили монтаж крана, который нужен для продолжения ремонта моста «Дружба» в Орле.

Через два дня Ростехнадзор должен выдать разрешение на использование агрегата, сообщил и. о. начальника «Управления коммунальным хозяйством» Дмитрий Фролов на планерке в мэрии 11 июня. После этого начнется «активный демонтаж старых и монтаж новых балок». В тестовом режиме уже сняли одну балку.

Асфальт на проезжей части «Дружбы» вновь отремонтируют – на этот раз работы проведет «Дорожная служба».

ИА «Орелград»

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