Кран на «Дружбе» готов к работе

Через два дня Ростехнадзор должен дать разрешение на его использование

«Региональные газораспределительные сети» (РГС) завершили монтаж крана, который нужен для продолжения ремонта моста «Дружба» в Орле.

Через два дня Ростехнадзор должен выдать разрешение на использование агрегата, сообщил и. о. начальника «Управления коммунальным хозяйством» Дмитрий Фролов на планерке в мэрии 11 июня. После этого начнется «активный демонтаж старых и монтаж новых балок». В тестовом режиме уже сняли одну балку.

Асфальт на проезжей части «Дружбы» вновь отремонтируют – на этот раз работы проведет «Дорожная служба».

ИА «Орелград»