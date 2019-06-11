Орловцы оценили законность досрочных выборов президента Казахстана

Делегация из Орла была включена в состав наблюдателей.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, сразу два представителя нашего региона побывали в Казахстане, где приняли участие в наблюдении за досрочными выборами президента этой республики.

Наш регион там представили председатель облизбиркома Людмила Маркина и начальник информационного управления облизбиркома Аркадий Полотовский. Они были включены в состав Миссии наблюдателей от стран Содружества Независимых Государств.

«За ходом голосования следили около одной тысячи наблюдателей, в том числе от основных международных организаций, которые прибыли в Казахстан из 40 государств», — отметили в облизбиркоме.

Участие в выборах приняли семь кандидатов, представляющих различные политические партии. По местному законодательству для победы надо было набрать свыше половины голосов избирателей. Сделать это удалось одному кандидату – Касым-Жомарту Токаеву. Он набрал более 70 процентов голосов. Кстати, его инаугурация может пройти уже 12 июня.

Людмила Маркина пообщалась с казахстанскими СМИ и «отметила высокий уровень организации и проведения избирательной кампании, отсутствие нарушений и жалоб со стороны участников избирательного процесса и строгое соответствие всех избирательных действий избирательному законодательству страны».

ИА «Орелград»