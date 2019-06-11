Орловец вломился в чужой дом, обругал полицейского, попал под суд и раскаялся

11.6.2019 | 14:58 Новости, Общество

Житель Колпнянского района получил наказание за пьяные приключения.

Как сообщает прокуратура Орловской области, житель Колпнянского района попал под суд по обвинению в совершении двух преступлений. По каждому из них его вина была установлена.

Мужчина пережил полную пьяных приключений ночь. Началось все с того, что он проник в чужой дом, где проживает его знакомая. Находился он в состоянии  алкогольного опьянения. Женщина и ее домашние требовали, чтобы незваный гость ушел, но он отказался.

Тогда они вызвали полицию. Злоумышленника это только раззадорило. Прибывшего на место полицейского он «оскорбил в грубой устной нецензурной форме в присутствии посторонних граждан».

В суде протрезвевший мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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