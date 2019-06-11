В Орле ищут работников на зарплату до 100 тысяч рублей

Работодатели региона заявили на портале Роструда 19 заманчивых предложений.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, жители нашего региона могут найти подходящую работу с высокой зарплатой на портале «Работа в России» (trudvsem.ru). Он был создан при поддержке Минтруда РФ.

В нем можно найти около 1,5 миллиона вакансий из любого региона. Орловская область не исключение. По данным управления, в разделе нашего региона размещено много вакансий медицинского профиля.

«Требуются врачи узкой специализации, терапевты, фельдшеры, — сообщили в управлении. — Дмитровская центральная районная больница, в числе других организаций, предлагает потенциальным работникам жилье».

Кроме того, работу предлагают учителям, юрисконсультам, лаборантам, сварщикам, документоведам, программистам, рабочим и другим.

«Хорошую заработную плату ряд работодателей готов платить водителям, машинистам автогрейдера, крана, экскаватора, торговому представителю, региональному управляющему, территориальному руководителю, — отметили в управлении труда. — Более 340 свободных рабочих мест в Орловском регионе с заработной платой до 50 тысяч рублей, свыше 70 рабочих мест — до 65 тысяч рублей, 19 — до 100 тысяч».

Впрочем, большинство вакансий предлагается с невысокой заработной платой – от МРОТ до 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»