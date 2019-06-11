В Орле завели дело об очень подозрительной заготовке древесины

Антимонопольная служба оценит действия «Мценсклеса».

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области рассмотрело материалы, поступившие из межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное ведомство ранее проверило закупки автономного учреждения Орловской области «Мценсклес» и выявило признаки нарушения законодательства о защите конкуренции.

Подозрения вызвало заключение договоров подряда с некой женщиной, индивидуальным предпринимателем, без проведения торгов, то есть без конкурентных процедур. Как следует из материалов дела, девять договоров были заключены с марта по октябрь 2018 года. Они предусматривали выполнение работ по заготовке древесины, проведению мониторинга пожарной опасности, агротехническому уходу за лесными культурами, посадке леса и отводу лесосек.

Автономное учреждение уже представило первые письменные объяснения в УФАС. Из них следует, что «Мценсклес» «не располагает необходимой техникой и сотрудниками для выполнения доведенного государственного задания». Поэтому были заключены договоры подряда с ИП. Однако прокуратура и УФАС выяснили, что бизнесвумен является женой директора указанного автономного учреждения.

В результате было принято решение о возбуждении антимонопольного дела, которое будет рассмотрено 16 июля специально созданной комиссией.

ИА «Орелград»