Орловскому УФАС не понравилась реклама курской пиццы

В Орле вынесено решение по делу о дистанционной доставке пищи.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области рассмотрела дело, возбужденное в отношении одного из курских ООО. Эта компания разместила на лестнице орловского торгового центра баннер с рекламным объявлением.

На нем были изображены пицца, суши и автомобиль. Текст был таким: «Бесплатная доставка пиццы от 340 рублей. Суши и роллы. Моя пицца. Быстро, вкусно, доступно». Далее был указан номер телефона, по которому, видимо, и следовало заказывать товар с доставкой на дом.

Однако Орловское УФАС пришло к выводу, что курская компания нарушила статью 8 Закона «О рекламе». Согласно ей при дистанционном способе продажи в рекламе должны быть указаны сведения о продавце.

В нашем случае отсутствовали обязательные данные, такие как наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица. В связи с этим спорная реклама была признана ненадлежащей.

Курской компании выдано предписание о прекращении нарушения требований статьи 8 Закона «О рекламе». Впрочем, решение УФАС может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»