В Орле отпраздновали День России

В центре города прошли праздничные мероприятия

В Орле проходят мероприятия, приуроченные к Дню России. Первым из них стала велогонка-критериум, которая стартовала в 11 часов от площади Ленина. Затем на площади перед МФЦ состоялся праздничный концерт.

Зрителей поприветствовали представители власти. В частности, вице-спикер областного совета Михаил Вдовин заявил, что верит в светлое будущее России.

«Мы гордимся своей страной, мы гордимся её историей. Мы любим Россию за её просторы, за её самобытную культуру, традиции. Наша земля дала миру великих литераторов, музыкантов, спортсменов, учёных. Наш народ силён духом», — произнес Вдовин.

На улице Ленина организовали выставки оружия и трофеев. Прохожих угощали пловом.

ИА «Орелград»