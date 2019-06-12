В Орле отпраздновали День России

12.6.2019 | 15:25 Новости, Общество

В центре города прошли праздничные мероприятия

В Орле проходят мероприятия, приуроченные к Дню России. Первым из них стала велогонка-критериум, которая стартовала в 11 часов от площади Ленина. Затем на площади перед МФЦ состоялся праздничный концерт.

Зрителей поприветствовали представители власти. В частности, вице-спикер областного совета Михаил Вдовин заявил, что верит в светлое будущее России.

«Мы гордимся своей страной, мы гордимся её историей. Мы любим Россию за её просторы, за её самобытную культуру, традиции. Наша земля дала миру великих литераторов, музыкантов, спортсменов, учёных. Наш народ силён духом», — произнес Вдовин.

На улице Ленина организовали выставки оружия и трофеев. Прохожих угощали пловом.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования