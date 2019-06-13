Амчанин у всех на глазах ограбил посетителя кафе

Ближайшие два с половиной года он проведет в колонии.

Обвинительный приговор в отношении амчанина вынес Мценский районный суд. Мужчину признали виновным по двум эпизодам преступной деятельности. В первом случае он у всех на виду ограбил посетителя, с которым познакомился в кафе.

Преступный умысел созрел во время совместного распития спиртных напитков. Грабитель буквально обшарил карманы потерпевшего, применив физическую силу. Затем обыскал его куртку, висевшую на спинке стула. Его добычей стал дешевенький мобильный телефон.

Подсудимый признался, что хотел продать его, а на выручку приобрести алкоголь. Во втором случае мужчина обокрал знакомого, к которому пришел в гости. Приятели вместе выпили. Когда хозяин уснул, гость залез в его кошелек и вытащил из него 14 тысяч рублей. Из квартиры он сбежал, также прихватив с собой два чужих кольца.

По совокупности преступлений амчанин получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»