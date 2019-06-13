Митрополит Тихон пришел в орловскую больницу и помолился

13.6.2019 | 15:00 Новости, Общество

Церемония прошла в храме Луки Крымского в день памяти святителя.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил Божественную литургию в храме во имя святителя Луки Крымского в Областной клинической больнице. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

«Участниками богослужения стали главный врач больницы Вадим Мурадян и сотрудники лечебного учреждения, — отметили в митрополии. — Память одного из самых почитаемых святых XX века Православная Церковь отмечает 11 июня. Поскольку святитель при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах».

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), родился 27 апреля 1877 года в Керчи. Почти 11 лет он провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. Является автором более 55-ти научных трудов по хирургии и анатомии, и почти 1300 проповедей, половина которых составили 12 толстых томов.

Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года. В ноябре 1995 года Указом Священного Синода Украинской Православной Церкви был причислен к лику местночтимых святых.

ИА «Орелград»

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