Стало известно, почему в Железнодорожном районе стали хуже убирать мусор

Из-за смены перевозчика сбились графики.

Жители Железнодорожного района Орла после смены мусорного перевозчика начали массово жаловаться на невывезенные отходы. Как сообщил первый замглавы регоператора «Зеленая роща» Алексей Козеев, это связано с накладками в графиках.

Напомним, с 5 июня «Зеленая роща» расторгла контракт с «Экотексити» и заключила договор с ООО «Экологистик». Как уже рассказывал «Орелград», это фирма с московским учредителем. Из-за смены перевозчика возникла «логистическая проблема»: контейнеры «Экотексити» никуда не исчезли, и жители складывают в них мусор.

ООО «Экологистик» уже установило 400 новых контейнеров и 32 бункера. «Экотексити» получило письмо с просьбой убрать свои баки. Накладки в графиках «Зеленая роща» устраняет вместе с мэрией.

ИА «Орелград»