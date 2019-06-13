Тарасову поручили пересчитать орловцев

Орловская область начала подготовку к переписи населения.

Правительство Орловской области создало комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории региона. Властям городов и районов рекомендовано создать аналогичные совещательные органы у себя.

Областную комиссию возглавил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Из положения следует, что новый орган образован для обеспечения согласованных действий всех органов власти при подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Орловской области.

В частности, на комиссию возложено оперативное решение любых проблем, которые могут возникнуть. Кроме того, она должна будет утвердить так называемый организационный план проведения Всероссийской переписи населения.

К своей работе ей разрешено привлекать организации различных организационно-правовых форм. Кстати, граждан тоже будут привлекать — к сбору сведений о населении, а также обработки полученных сведений.

Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

ИА «Орелград»