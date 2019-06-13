В Орле у супружеской пары изъяли почти 1 кг наркотиков

13.6.2019 | 12:25 Новости, Общество

Муж и жена получили длительные сроки лишения свободы.

Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств рассмотрел суд Северного района города Орла. Перед ним предстали муж и жена. Было установлено, что супруги через интернет-магазин заказали оптовую партию наркотических средств.

Сбывать «зелье» в розницу они планировали на территории Орловской, Курской и Калужской областей. При задержании у них изъяли почти 940 граммов синтетического наркотика. Суд признал их виновными. Женщина получила 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, мужчина – 7 лет. Отбывать сроки они будут в колониях общего и строгого режима соответственно.

У супругов осталась маленькая дочь. Суд постановил передать ее в распоряжение органов опеки и попечительства для дальнейшего ее устройства.

ИА «Орелград»

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