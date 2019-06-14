КПРФ: школы закрывают, чиновники беспредельничают, Клычков не виноват

Коммунисты уже один раз «решили» вопрос закрытия школ, и все это оказалось пиаром

Недавно в телеграмм-канале «Вестник обкома» был опубликован пост, в котором описываются злодеяния неких глав районов. По данным КПРФ, чиновники Покровского района заставляют директоров и учителей школ писать заявления об увольнении, оказывают моральное давление, занимаются угрозами и оскорблениями.

По итогу КПРФ пишет, что действия руководства района идут вразрез с официальной позицией руководства и лидер орловских коммунистов Василий Иконников уже написал заявление в прокуратуру.

Напомним, что в том же Покровском районе около двух недель назад прокуратура уже остановила процесс закрытия школ. Тогда КПРФ уже объявила, что в районе пройдет митинг, но мероприятие сорвалось, так как прокуратура вовремя отреагировала.

Значительную роль в риторике коммунистов в прошлый раз занимало доказывание всем, что губернатор-коммунист Клычков не имеет отношения к массовой ликвидации учебных заведений на территории Орловской области.

Чиновники правительства с честным и неподкупным видом докладывали, что они не в курсе и не могут повлиять на глав районов, которые сами принимают решение о ликвидации. Чиновники даже придумал гениальный план. Теперь закрыть школы без решения областного департамента будет невозможно.

Никогда такого не было и вот опять! Коммунисты вопят в телеграмме, что школы закрывают, Иконников срочно пишет в прокуратуру жалобу, а Андрей Клычков, как и прошлый раз, не при чем. Более всего привлекает внимание в заявлении КПРФ фраза: «официальная позиция Правительства области». После этого сразу становится ясно, что где-то есть неофициальная позиция правительства, которая поддерживает процесс закрытия школ. Как по-другому понимать тот факт, что главы районов продолжают делать свое дело, не смотря на позицию высшего должностного лица региона.

Ведь по 131 федеральному закону губернатор региона может удалить от должности любого главу района, проявив инициативу и оформив письмо-обращение в районный совет депутатов. Депутаты с большой вероятностью примут решение и уволят чиновника. Или Андрей Евгеньевич боится, что его мнение ничего в районе не значит, ему откажут?

Вообще в теме закрытия школ очень много вопросов и они к губернатору и коммунистам, а не к главам районов и прокуратуре.

Например, почему Андрей Клычков, зная ситуацию в Покровском районе, не выехал на место и не поговорил сам с жителями, местными депутатами и чиновниками?

Почему КПРФ просит прокуратуру разобраться школьным вопросом, когда губернатор отмалчивается?

Почему не заработал механизм, по которому школы не могут закрываться без решения управления образования?

Почему губернатор не контролирует подчиненных в Покровском районе, или этот район выпал из правового поля региона?

После того, как рассмотришь ситуацию поближе, становится ясно, что Клычкова она устраивает. В противном случае уже нашлись бы и деньги на содержание школ, и главы районов, задумавшие ликвидацию, были бы давно уволены.

ИА «Орелград»