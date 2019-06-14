Орел начали готовить к бедствиям 2020 года

Мэрия дала старт подготовке к пропуску половодья.

Администрация областного центра издала постановление «О первоочередных мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года на территории города Орла». Глава администрации Александр Муромский уже утвердил план мероприятий.

Например, он предусматривает создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, мешки с песком и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на пополнение и использование резервов доверено МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке».

План также предусматривает подготовку техники и оборудования для откачки воды и от жилых домов и придомовых территорий в случае интенсивного снеготаяния и затопления от разливов рек. Кроме того, будут проведены подворовые обходы: горожан должны обучить правилам действий в случае наводнения.

Кроме того, документ предполагает введение запрета на предоставление участков для объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий «по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления».

Также Муромский поручил ликвидировать несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, канализацию, выгребные ямы и дворовые туалеты, находящиеся в непосредственной близости к водным объектам.

ИА «Орелград»