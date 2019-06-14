Орловцам предложили выбрать депутата Госдумы в Москве

ЦИК отработает на Орле новый механизм голосования.

Центральная избирательная комиссия России накануне приняла постановление о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Они пройдут в четырех регионах: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. В нашем регионе голосование пройдет в одномандатном избирательном округе № 145.

Как напомнили в Избирательной комиссии Орловской области, выборы назначены на 8 сентября 2019 года – это Единый день голосования в текущем году. Примечательно, что Орел может войти в историю.

Как сообщили в облизбиркоме со ссылкой на замглавы ЦИК России Николая Булаева, что все четыре региона будут задействованы в эксперименте по организации голосования на цифровых избирательных участках на территории города Москвы.

Речь идет о новом комплексе программно-технических средств с терминалом для голосования. Как пояснили в облизбиркоме, терминал позволит избирателю 8 сентября 2019 года, находясь на цифровом избирательном участке в Москве, проголосовать на дополнительных выборах депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу Орловской области.

ИА «Орелград»