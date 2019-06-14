Орловец убил соперника, которому проиграл в армрестлинге

Орловский районный суд рассмотрел дело об убийстве.

Как сообщили в суде Орловского района, местный житель проведет 12 лет в колонии особого режима. Такое наказание ему назначено за убийство приятеля. При вынесении приговора было учтено то, что мужчина ранее уже имел судимость.

К драме привела невинная спортивная забава. Подсудимый вместе с двумя знакомыми мужчинами, женщиной и ее подругой распивал спиртные напитки. Застолье было устроено во дворе дачного домика на территории садоводческого товарищества.

В какой-то момент дачник предложил одному из приятелей побороться на руках. Тот согласился и несколько раз одолел подсудимого. Из-за этого между «спортсменами» произошла ссора. Подсудимый перешел на оскорбления. Супруга отвела его в дом и закрыла входную дверь на замок.

Как установил суд, в тот момент у мужчины и «сформировался преступный умысел, направленный на убийство». Открыть дверь он не смог. Тогда мужчина схватил телевизор и выбил им окно. Затем с ножом в руках подбежал к победившему его борцу и вонзил клинок ему в спину.

Затем сел на упавшую жертву и еще дважды ударил ножом в спину. От полученных ранений потерпевший скончался. В суде убийца вину не признал и говорил то о необходимой обороне, то о причинении смерти по неосторожности.

Только в последнем слове он признал свою вину, раскаялся, попросил прощения у родственницы убитого им человека. Приговор может быть обжалован.

ИА «Орелград»